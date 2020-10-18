Свыше 15 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов заболевания, сообщает РИА Новости по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Москвы.

Накануне сообщалось о 14 922 новых случаях. Темп прироста составляет 1,1 процента.

Больше всего заразившихся в Москве — 4610, Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460). Нет заболевших на Чукотке. Наименьший суточный прирост зафиксировали в Чечне (0,2 процента).

За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.

Самая сложная ситуация наблюдается в Москве, там действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 39,1 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия держится на четвертой строчке.

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