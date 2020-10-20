Французский сенатор предложила признать независимость Нагорного Карабаха

Ранее глава МИД Франции говорил о необходимости продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху, так как Франция – посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Французский сенатор Валери Буайе заявила, что на этой неделе внесет в Сенат документ о признании Нагорно-Карабахской республики, сообщает РИА Новости.

"Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана", - написала Буайе в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Сенате, подчеркивал, что иностранное вмешательство, в частности вмешательство Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо и лишь подпитывает эскалацию.

При этом глава МИД отмечал, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Идут интенсивные бои. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах в ходе вооруженного противостояния Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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