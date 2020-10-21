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Пашинян не видит дипломатического решения конфликта в Карабахе

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
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Пашинян напомнил, что армянские власти неоднократно заявляли о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что о дипломатическом решении конфликта в Карабахе  говорить пока бессмысленно, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление политика, которое он сделал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы должны осознать, что карабахский вопрос, во всяком случае на данном этапе, по сути, не может быть решен дипломатическим путем", - сказал Пашинян.

Пашинян напомнил, что армянские власти неоднократно заявляли о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов.

© Sputnik
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Но практика показала, сказал он, что эта логика приемлема для армянской стороны, но неприемлема для азербайджанской. Вся дипломатическая тактика и стратегия Баку остается неизменной, считает премьер-министр Армении.

"То есть, на то, на что мы согласны или будем согласны с учетом переговоров и других факторов, Азербайджан не согласен", - сказал Пашинян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Идут интенсивные бои. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

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