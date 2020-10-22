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В Карабахе погибли 40 военнослужащих за сутки

© Sputnik / Валерий Мельников
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В среду, 22 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит дипломатического решения карабахского конфликта.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Минобороны Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг о еще 40 погибших военнослужащих за сутки, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Пашинян не видит дипломатического решения конфликта в Карабахе

Согласно опубликованным спискам минобороны Карабаха, в среду число погибших военных составляло 833.

В четверг на сайте оборонного ведомства непризнанной республики был опубликован список с 40 фамилиями погибших.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. На линии соприкосновения идут интенсивные бои. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

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