В Карабахе погибли 40 военнослужащих за сутки

В среду, 22 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит дипломатического решения карабахского конфликта.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Минобороны Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг о еще 40 погибших военнослужащих за сутки, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным спискам минобороны Карабаха, в среду число погибших военных составляло 833.

В четверг на сайте оборонного ведомства непризнанной республики был опубликован список с 40 фамилиями погибших.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. На линии соприкосновения идут интенсивные бои. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Читайте также: