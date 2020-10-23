ФСБ России ликвидировала две ячейки исламистов в КЧР и Дагестане

Во время спецоперации у исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также множество экстремистской литературы.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

"В Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* общей численностью более 20 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации, распространенной ФСБ, "такфириты" пропагандировали радикальную идеологию и вербовали сторонников, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - халифата.

У исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также множество экстремистской литературы.

* Организация запрещена в России

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