В России за сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах, об этом сообщает оперативный штаб Москвы по защите от коронавируса.

Сообщается также, что из выявленных 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.