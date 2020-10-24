16:45 24 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Поиск

В России за сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (855)
80 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/18/1031157934.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201024/1031157964/V-Rossii-za-sutki-vyyavlen-16-521-novyy-sluchay-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах, об этом сообщает оперативный штаб Москвы по защите от коронавируса.

Сообщается также, что из выявленных 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (855)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
После футбола: легендарному Пеле 80 лет
Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться