Ученые нашли противокоронавирусные свойства в препарате от гриппа

Ранее сообщалось, что российские военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает в том числе методику применения антиковидной плазмы.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

В сообщении, в частности, говорится, что специалисты из Химок выяснили, что апротинин, который применяют в препаратах от гриппа, ОРВИ и в лекарствах для лечения проблем с поджелудочной железой, поможет при профилактике COVID-19. Новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея.

"Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена", - приводятся в сообщении слова медицинского директора группы компаний "ХимРар" Елена Якубова.

Она также уточнила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат и не заразился, несмотря на работу в "красной" зоне с коронавирусными больными.

Якубова предупредила, что не стоит сразу бежать в аптеку и покупать лекарства, включающие это вещество. Она отметила, что необходимо масштабное исследование. Оно запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.

В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 пациентов умерли, выздоровел 1 119 251 человек.