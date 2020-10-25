Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило полтора миллиона

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона скончались.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. За сутки в 84 регионах России выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Москвы, у четверти инфицированных (26,7 процента, 4456 человек) нет симптомов.

Накануне сообщалось о 16 521 случае заражения, а 23 октября в России зафиксировали рекордный суточный прирост – количество инфицированных выросло за сутки более чем на 17 тысяч человек.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве – 4455, Санкт-Петербурге – 709 и Подмосковье – 491. Нет прироста на Чукотке, а наименьший темп суточного роста заболеваемости в Чечне – 0,4 процента.

За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 513 877 случаев заболевания. Умерли 26 050 человек, выздоровели – 1 138 522. Темп прироста составляет 1,1 процента.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств – Соединенные Штаты Америки (8,6 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,9 миллиона) и Бразилия (5,4 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Аргентина, Франция, Испания, Колумбия, Перу, Мексика и Великобритания.

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