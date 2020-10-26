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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

© Sputnik / Валерий Мельников
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Совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии с 07:00 26 октября было опубликовано накануне Госдепом США.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Ереван обвинил Баку в несоблюдении перемирия в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении.

© Sputnik / Илья Питалев
Армения, Азербайджан и США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь по позициям Арцаха на северо-восточном направлении линии соприкосновения", — написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении новых договоренностей с первых минут после их вступления в силу.

Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 08:00 по местному времени.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Фактически сейчас речь идет не о новом перемирии, а о воплощении в жизнь договоренности о прекращении огня, достигнутой 10 октября в Москве.


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