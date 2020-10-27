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Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

© Foto / МИД РФ
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (859)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201027/1031175580/Lavrov-ushel-na-samoizolyatsiyu-posle-kontakta-s-zarazhennym-koronavirusom.html

По рекомендации Роспотребнадзора, с 28 октября в России вводится повсеместный масочный режим.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Из-за контакта с зараженным коронавирусом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, сообщается на РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати российского МИД.

Отмечается, что ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие хорошее", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщало ранее агентство, со ссылкой на Роспотребнадзор, с 28 октября в России вводится повсеместный масочный режим.  

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (859)

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