Всеобщий масочный режим вводится в России с 28 октября

Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. В России введен всеобщий масочный режим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство рекомендовало россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, говорится в сообщении.

Постановление об этом вступает в силу с 28 октября.

Местами массового пребывания считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.

Также ведомство рекомендовало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в регионах. Параллельно в субъектах действуют свои ограничения, сообщает агентство.

Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались. Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.

По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 3839. Выздоровели 1464 человека, летальных случаев 36. Новые ограничительные меры из-за коронавируса в Абхазии введены с 15 октября.