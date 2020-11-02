Чехия стала лидером по смертности от COVID за неделю в мире

За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев коронавируса. В целом в стране в настоящее время COVID-положительны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся за неделю от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, сообщает РИА Новости. Данные были опубликованы чешским минздравом в воскресенье.

"По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. Данные об этом опубликовал в воскресенье ECDC. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", - говорится в сообщении минздрава.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев коронавируса. В целом в стране в настоящее время COVID-положительны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359, скончались 3 251. Проведено 2,28 миллиона тестов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов.