Баланс интересов: Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседаним инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!", где высказался по ситуации в Карабахе.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон - Азербайджана и Армении, заявил президент РФ Владимир Путин, об этом сообщает РИА Новости.

"В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха", - приводит агентство слова Путина, выступавшего в ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Третьи попытку введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе предприняли 26 октября с 7.00 мск (8.00 по местному времени), согласно совместному заявлении США, Армении и Азербайджана, сделанному 25 октября. Информацию об этом распространил госдепартамент США. Но и после этого стороны конфликта заявляли о несоблюдении договоренностей противником.

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