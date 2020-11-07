Держателей российских карт предупредили о новом необычном способе кражи денег

Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение 10 минут, причем не только жителям России, но и стран СНГ.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Мошенники использовали кадры пресс-конференции правительства для кражи денег с банковских карт россиян, в соцсетях появился фейковый ролик, смонтированный из выступлений министра труда и соцзащиты России иАнтона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова, сообщает РИА Новости, по словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Натальи Шумаковой.

Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов России. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение 10 минут, причем не только жителям России, но и стран СНГ. Для этого людей просят ввести личные данные и номер банковской карты, которой они пользуются чаще всего.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", - предупреждает Шумакова.

Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что "каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства".

Ссылка на ролик приходит в смс, мессенджерах или по почте, причем она может быть отправлена с именных номеров, которые похожи на названия реальных государственных сервисов, а также может публиковаться на сторонних сайтах. "Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", - рассказала эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить деньги, необходимо соблюдать простые рекомендации, говорит Шумакова. "Не переходите по сомнительным ссылкам, используйте официальные сайты государственных органов, не раскрывайте данные банковской карты, особенно CVC-код. Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", - советует эксперт.