Для дипломов российских вузов могут ввести "срок годности"

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков назвал "абсурдной" практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь".

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", заявил в ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о дипломах с "некоторым заданным промежутком времени, когда они действительны", отмечается в сообщении.

"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", — рассказал он.

Также отмечается, что спецпредставитель президента России назвал "абсурдной" практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь".

"Кто сказал, что (выпускник — ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?" — задался вопросом Песков.

Кроме того, он отметил, что функцией университетов в перспективе должно стать "не образование, а преобразование человека".

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