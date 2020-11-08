17:43 08 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.19
  • EUR91.35
Поиск

Смертельная болезнь: ученые предупредили о риске новой пандемии

© Sputnik / Павел Бедняков
В мире
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/08/1031246262.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201108/1031246292/Smertelnaya-bolezn-uchenye-predupredili-o-riske-novoy-pandemii.html

Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express, которые приводят исследование американских ученых.

В сообщении отмечается, что Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.

Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Иммунитет есть: ученые определили долю россиян с антителами к SARS-CoV-2

Исследователи отмечают, что в отличие от Sars-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами, говорится в сообщении.

"И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", - сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лохматый лев, "ушастик" и охотники: собаки из Абхазии в фотоленте Sputnik
Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться