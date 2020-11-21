О проблемах человечества и мировой экономике: Путин выступил на G20

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии, и организован в видеоформате из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба.

"Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал. Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов", - сказал Путин.

Главным риском президент России назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль "двадцатки", которая призвана этого не допустить.

Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что вакцина от него должна быть доступна для всех.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины", - отметил Путин.

Он также рассказал лидерам G20 о российских вакцинах, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.

В своем выступлении российский лидер призвал коллег отказаться от протекционизма и односторонних санкций.

"В целом в рамках "двадцатки" следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами. Без стабильной и эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет", - сказал Путин.

В заключении российский лидер призвал найти способы воспользоваться текущим кризисом для изменения траектории глобального развития, сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения равных условий для всех стран и народов и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества.