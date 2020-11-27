В школах России хотят продлить до 2022 года ограничения из-за COVID-19

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление, регулирующее работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса.

СУХУМ, 27 ноя Sputnik. Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект постановления главного государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В действующей редакции правила действуют до 1 января 2021 года.

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление, регулирующее работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса.

По правилам запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется исходя из задачи минимизировать контакты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что в очной форме продолжают работать более 70 процентов школ страны. Решение о переводе школьников на удаленку при ухудшении эпидемиологической ситуации принимают региональные власти.

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