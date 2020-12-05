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В ООН предрекли катастрофический 2021 год

© REUTERS / Christian Mang
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (887)
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По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Почти полтора миллиона человек умерли.

СУХУМ - 5 дек - Sputnik. В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
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По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил он.

Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.
В этом случае, заявил Бизли, человечество сможет "пережить 2021 год".

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (887)

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