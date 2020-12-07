Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что совместное заявление России, Армении и Азербайджана остановило войну в Нагорном Карабахе и "обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем".
"Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - сказал он.
По оценке главы МИД России, Нагорный Карабах выходит из горячей фазы конфликта.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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