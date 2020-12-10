Результаты разные: каким оказался уровень антител у привитых "Спутником V"

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Результаты выработки антител у привитых "Спутник V" оказались разные, у кого-то показало превышение нормы в четыре раза, у кого-то - полная невыработка иммуноглобулинов, пишет РИА Новости.

РИА Новости пообщалось с семью привитыми, которые получили вакцину не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тестирование на антитела собеседники агентства прошли через три недели после второй вакцинации.

Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Среди опрошенных РИА Новости оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались, их было двое.

По словам, руководителя направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елены Тивановой, антитела G защищают от заражения коронавирусом.

Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза. Однако, как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.

Промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.