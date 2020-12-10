Снимок заброшенного кафе в Абхазии победил в международном конкурсе

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Абсолютным победителем конкурса стал фотограф Джонатан Хименес, известный как Jonk, с проектом снимков заброшенных зданий, которые он делал по всему миру, сообщается на сайте конкурса.

Его снимок заброшенного кафе в Пицунде, ставший победителем, демонстрирует, как природа овладевает заброшенными строениями.

Jonk - фотограф-самоучка. В 2018 году он опубликовал сборник "Хроники современных руин", в котором задается вопросом - каково место людей на Земле и их отношения с природой.

Победителем в категории "Меняющийся лес" стал снимок дерева, который фотограф Чарльз Кселот сделал через два года после лесного пожара.

Фото с изображением туриста, который прибыл в Венецию во время паводка, авторства Джо Хабба, победило в категории "Изменение климата".

Победителем в категории "Природа" стал британский фотограф И Сун со снимком, сделанным с высоты 900 метров над Арагоном в Испании.

В категории "Люди" победила фотография Янжун Го, сделанная в горах Далянь в Китае.

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