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Снимок заброшенного кафе в Абхазии победил в международном конкурсе

© Foto / Jonk / 2020 Earth Photo
В мире
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201210/1031440531/Snimok-zabroshennogo-kafe-v-Abkhazii-pobedil-v-mezhdunarodnom-konkurse.html

Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Абсолютным победителем конкурса стал фотограф Джонатан Хименес, известный как Jonk, с проектом снимков заброшенных зданий, которые он делал по всему миру, сообщается на сайте конкурса.

Его снимок заброшенного кафе в Пицунде, ставший победителем, демонстрирует, как природа овладевает заброшенными строениями. 

Jonk - фотограф-самоучка. В 2018 году он опубликовал сборник "Хроники современных руин", в котором задается вопросом - каково место людей на Земле и их отношения с природой.

Победителем в категории "Меняющийся лес" стал снимок дерева, который фотограф Чарльз Кселот сделал через два года после лесного пожара.

Фото с изображением туриста, который прибыл в Венецию во время паводка, авторства Джо Хабба, победило в категории "Изменение климата". 

Победителем в категории "Природа" стал британский фотограф И Сун со снимком, сделанным с высоты 900 метров над Арагоном в Испании.

В категории "Люди" победила фотография Янжун Го, сделанная в горах Далянь в Китае. 

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