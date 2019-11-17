Мой адрес не дом и не улица: редкие фотографии времен СССР

Страны, которая называлась Советский Союз, не существует уже почти 30 лет, однако многие и сейчас со светлой грустью вспоминают о великой стране, ее буднях и праздниках. Жизнь в СССР в редких фотографиях 40-х – 80-х годов прошлого века в фотоленте Sputnik Абхазия.

"Очень хочется в Советский Союз" - поется в одной популярной песне. Ностальгия по СССР - комплексное социальное явление, которое изучают социологи. Всероссийский центр изучения общественного мнения регулярно проводит опросы населения на тему отношения к СССР и советской действительности.

Теплые воспоминания о Советском союзе характерны для жителей России и стран постсоветского пространства, советская ностальгия также присуща русскоязычным гражданам дальнего зарубежья, родившимся в СССР.

Социологи считают, что ностальгия, затрагивающая коллективную память об эпохе Советского Союза и связанных с ним деталях, есть даже у тех, кто родился уже после распада Союза.

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