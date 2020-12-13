Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему человеку, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Иногда возникает идея подарить близкому человеку собаку. Но животное – это не игрушка, которой можно украсить праздник, а потом отложить в сторону за ненадобностью. Дарить собаку можно только в том случае, если вы абсолютно уверены, что человек, которого вы планируете осчастливить, действительно мечтает об этом, если он овладел базовыми познаниями о содержании и воспитании щенка и выбрал идеальную для себя породу", - сказал он.

Кинолог отметил, что даже если человек говорил, что ему нравятся собаки, это не значит, что он готов принять питомца в подарок.

"Лучше всего не делать сюрпризов, а обсудить будущий подарок, чтобы узнать мнение человека на этот счет. Готов ли он завести собаку, нести за нее ответственность, воспитывать, ежедневно выгуливать, проводить с ней большое количество времени. Позволяет ли его образ жизни завести питомца, есть ли у него свободное время и денежные средства на содержание животного", - пояснил Голубев.

И только если на все эти вопросы получен утвердительный ответ, то следующим шагом должен стать тщательный выбор породы. Неподходящая порода или неготовность к собаке в доме может стать источником больших неприятностей для хозяина, пояснил кинолог.

Он также отметил, что будущий владелец должен принимать непосредственное участие в процессе выбора щенка, чтобы точно знать, что ожидать от такого подарка.

"К сожалению, мы наблюдаем сотни историй, когда подаренная собака оказывается ненужной и ее выгоняют на улицу. В приютах живут питомцы, которые были приобретены по неправильным причинам, без должных размышлений. Чтобы избежать безответственного подхода к владению собакой, нужно заранее обдумывать вопрос приобретения щенка", - сказал Голубев.

Возможно, вместо собаки, отметил эксперт, стоит подарить книгу о собаках или курсы, рассказывающие, как заботиться о четвероногом друге. В этом случае либо человек поймет, что собака ему сейчас не нужна, либо сможет подготовиться к ее появлению, оценив подарок по достоинству.

Собака детям не игрушка

По мнению кинолога, собака не подходит в качестве подарка не только взрослым, но и детям, поскольку те в силу возраста не осознают всей меры ответственности за питомца.

"Абсолютное большинство детей не понимает и не может еще понимать, что собака – это прежде всего огромная ответственность. Если вы не являетесь родителем ребенка, которому собираетесь купить собаку, вам следует обговорить этот вопрос с его семьей. Как правило, ответственность за животное ложится на плечи мам и пап, поэтому появление в доме животного не должно противоречить их жизненным планам", - сказал Голубев.

Родителям, желающим подарить щенка ребенку, он советует заранее распределить обязанности по уходу, обучить ребенка правилам общения с питомцем, показать обучающие фильмы или записать его в школу юного хендлера. Чтобы взять на себя уход за питомцем, более осознанно отнестись к вопросам его воспитания, ребенку должно быть хотя бы семь-восемь лет, пояснил кинолог.

"В любом случае, покупая собаку своему ребенку в качестве подарка, вы должны помнить, что это ваш ребенок и ваша собака и что только вы отвечаете за них обоих: и за их безопасность, и за то, как сложатся отношения между ними", - отметил Голубев.