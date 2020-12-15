Минобороны Турции оценило влияние санкций США на союз двух стран

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
"Мы осуждаем решение США по санкциям, несовместимое с нашими союзническими отношениями, нынешними военными и политическими реалиями. Это нанесло серьезный удар по ценностям, на которых основывается наш союз", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.