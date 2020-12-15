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Минобороны Турции оценило влияние санкций США на союз двух стран

© Foto / Pixabay
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201215/1031469934/Minoborony-Turtsii-otsenilo-vliyanie-sanktsiy-SShA-na-soyuz-dvukh-stran.html

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.

"Мы осуждаем решение США по санкциям, несовместимое с нашими союзническими отношениями, нынешними военными и политическими реалиями. Это нанесло серьезный удар по ценностям, на которых основывается наш союз", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.


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