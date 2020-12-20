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В.Путин встретился с Б.Нетаньяху

Нетаньяху рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)
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Массовая вакцинация против коронавируса началась в Израиле в воскресенье 20 декабря, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые таким образом подают пример гражданам страны.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, первым из граждан еврейского государства получивший прививку от коронавируса, открывая заседание кабинета министров на следующий день после вакцинации, заявил, что отлично себя чувствует, и призвал граждан страны последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Павел Львов
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"Вчера я получил первую вакцину от коронавируса в Израиле. Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля выйти и пройти вакцинацию. Если все мы или, по крайней мере, большинство из нас будут вакцинированы, мы победим болезнь", - сказал премьер-министр, заявление которого распространила его канцелярия.

Премьер отметил, что в Израиле власти и эксперты привлечены для предотвращения попадания в страну нового типа коронавируса, выявленного в Великобритании.

В числе первых вакцину от коронавируса получил также президент Израиля Реувен Ривлин, который был вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в Израиле в воскресенье 20 декабря. В первую очередь будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.

На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)

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