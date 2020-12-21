Около 20 стран закрыли сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Накануне глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70 процентов заразнее первоначального варианта.

СУХУМ, 21 дек Sputnik. Почти два десятка стран, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Британией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом.

Авиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр – двухнедельный, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.

На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины. При этом Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.

Российский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщал, что следит за обстановкой в Великобритании и обо всех соответствующих решениях уведомит дополнительно.