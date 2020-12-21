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Около 20 стран закрыли сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (912)
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Sputnik Абхазия
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Накануне глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70 процентов заразнее первоначального варианта.

СУХУМ, 21 дек Sputnik. Почти два десятка стран, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Британией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Новый штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах мира

Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом.

Авиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр – двухнедельный, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.

На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины. При этом Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.

Российский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщал, что следит за обстановкой в Великобритании и обо всех соответствующих решениях уведомит дополнительно.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (912)

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