Telegram введет платные функции

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Мессенджер Telegram с 2021 года начнет монетизироваться за счет платных дополнительных новых функций, сообщил в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

При этом он отметил, что все текущие сервисы останутся бесплатными.

"Мы добавим некоторые новые функции для бизнес-команд или опытных пользователей. Некоторые из этих функций потребуют дополнительных ресурсов и будут платными для премиум-пользователей. Обычные пользователи смогут продолжать пользоваться Telegram - бесплатно", - говорится в сообщении Дурова.

Он добавил, что на протяжении всей истории Telegram он оплачивал счета компании из личных сбережений.

"Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат – или продаться более крупному игроку", - отметил Дуров.

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