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ВКонтакте и Telegram могут "заговорить" на абхазском

© Foto / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Основная деятельность общественной организации "Молодая гвардия Абхазии" - улучшение состояния экологии, развитие спорта и культуры Абхазии.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Команда ребят из общественной организации "Молодая гвардия Абхазии" планирует сделать доступной на абхазском языке социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Telegram, об этом рассказал Sputnik создатель организации Илья Чехерия.

© Sputnik
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"С нами связался наш знакомый, который работает ВКонтакте, ему нравится Абхазия. Он сейчас живет в Сухуме и изучает абхазский язык, он и предложил нам эту идею", - рассказал Чехерия.

Он разъяснил, что администрация ВКонтакте предоставила ключи для перевода страницы, но проблема состоит в том, что им не хватает переводчиков, которые бы могли ежедневно заниматься этим.

"Мы собрали две команды, одна из которых занималась переводом VK, а другая - переводом Telegram, все это на инициативных началах, поэтому сложно получается, часто люди начинают помогать команде, а потом теряются, поэтому у нас существует нехватка переводчиков. Работа несложная, но требует усидчивости", - объясняет Чехерия.

Цель данного проекта - популяризация абхазского языка. Ранее уже были попытки разработки абхазской версии социальной сети VK, но проекты так и не довели до конца.

Основная деятельность общественной организации "Молодая гвардия Абхазии" - улучшение состояния экологии, развитие спорта и культуры Абхазии.

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