Пандемический ужас: события, потрясшие мир в 2020-м

Уходящий 2020 год всему миру запомнится из-за пандемии коронавируса, которая отразилась на всех сферах жизни человечества. Какие еще события потрясли мир, читайте в обзоре РИА Новости.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Год начался с катастрофических пожаров в Австралии: погибли более трех миллиардов животных. Следом на пострадавшие земли обрушились мощные ливни. Казалось, хуже уже не будет. Но вскоре мир накрыла пандемия, а затем — волна протестов, беспорядков, конфликтов и неопределенности. Однако в уходящем 2020-м было место и подвигу, и научным прорывам, и силе духа, подробнее читайте в материале РИА Новости.

Убийства с воздуха

Третьего января в результате ракетно-бомбового удара погиб Касем Сулеймани, глава Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения иранской армии. Приказ об убийстве "серого кардинала внешней политики Ирана" отдал лично Дональд Трамп. В отместку военные исламской республики атаковали ракетами американские базы в Ираке. Напряженность сохранялась весь год, но большой войны избежали.

Угроза снова возникла осенью после очередного громкого убийства — на этот раз руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде. Автомобиль физика обстреляли дистанционно. По одной из версий, удар тоже нанесли с воздуха. В Тегеране в ликвидации ученого обвинили Израиль. США не поддержали Тель-Авив открыто, тем не менее после убийства Трамп усилил антииранскую риторику. На внешнее давление Тегеран отреагировал сдержанно. Власти республики ожидают, что Джо Байден вернет страну в иранскую ядерную сделку. Если этого не произойдет, новая конфронтация на Ближнем Востоке неизбежна.

В торговом центре — больница, вместо катка — морг

Более 70 миллионов заразившихся, полтора миллиона смертей — разбушевавшись в Китае, новый тип коронавируса накрыл и остальной мир. Политическая, экономическая и социальная жизнь замерла. "Спаси планету, лежа на диване", шутили те, кто мог позволить себе остаться дома на самоизоляции. Но представители многих профессий не останавливали работу. В первую очередь это врачи, боровшиеся с инфекцией. В Китае, Европе, США строили полевые больницы, под госпитали и морги переоборудовали торговые центры и спортивные площадки. Без стадиона остался мадридский "Реал" — там сделали склад медоборудования. А крытый каток "Ледовый дворец" стал крупнейшим моргом Испании. В Нью-Йорке мобильные рефрижераторы на тысячи тел стояли прямо на городских улицах, крематории работали в круглосуточном режиме.

В августе пришли хорошие новости — зарегистрировали первую в мире вакцину, российский "Спутник V". Позже появились и другие лекарства от Covid-19. И хотя до сих пор распространение смертоносного вируса не взяли под контроль, у сотен тысяч человек есть надежда на спасение.

"Вставай, мы там все уронили"

В мировой экономике это год тяжелейшей рецессии: на ее фоне померк глобальный финансовый кризис 2008-го. Сильнейший удар пришелся на первое полугодие, из-за карантина остановились многие предприятия. Особенно пострадала сфера услуг — транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес.

Повсеместные локдауны обрушили спрос на энергоносители, пошатнув нефтяной рынок. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. После того как страны альянса не сумели договориться о сокращении добычи, Brent обвалилась на треть — до 30 долларов за баррель, а спустя неделю — до 25. Рубль отреагировал падением к доллару и евро. И только новости о создании вакцины придали импульс котировкам черного золота.

Пандемия, внезапно парализовавшая экономику на всей планете, обойдется очень дорого. К концу 2021-го, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), суммарный ущерб достигнет семи триллионов долларов. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона). Мировой ВВП сократится на 4,5% — беспрецедентный спад в новейшей истории.

Демонстрации против насилия закончились насилием

"Я не могу дышать" — эти слова афроамериканца Джорджа Флойда стали поводом для самых массовых с начала века расовых бунтов в США. Мужчина умер в мае после задержания полицией — его голову прижимали коленом к земле. В разгар пандемии многие американцы вышли на улицы с лозунгами Black lives matter. Протесты перекинулись и на другие страны. Порой демонстрации заканчивались погромами и мародерством.

Дело доходило до требований лишить полицию финансирования и снести памятники историческим личностям с "неверными" взглядами — Теодору Рузвельту, Томасу Джефферсону, Христофору Колумбу. Изменения коснулись и "расистских" символов некоторых брендов — сиропов "тети Джемаймы", круп "дяди Бена". Усилилась борьба с расизмом в мире моды, все больше афроамериканцев заявляли о дискриминации из-за цвета кожи. После избрания фаворита афроамериканского электората Джо Байдена страсти улеглись. Однако властям еще предстоит решать накопившиеся проблемы.

Через вирус и бунты — в Белый дом

Президентские выборы, прошедшие в этом году в Штатах, стали одними из самых скандальных. Пандемия, бунты, коррупционные заговоры — на фоне таких новостей кандидаты боролись за голоса. Джо Байден попал в гонку практически случайно: до праймериз в Южной Каролине он был у демократов далеко не фаворитом. А Дональд Трамп, как отмечают наблюдатели, вполне мог претендовать на второй срок, но экономические успехи обнулил коронавирус.

Соперники не проявляли ни малейшего уважения друг к другу, соревновались в жесткости по отношению к России и Китаю. Кампания сопровождалась спекуляциями на тему того, что в случае поражения Трамп откажется покидать Белый дом. Склочные выборы раскололи американское общество (в Калифорнии, к примеру, успех Байдена вызвал ликование, а в Техасе — протест), сторонники обоих кандидатов устраивали митинги и марши. Республиканцы настаивали на том, что выборы прошли нечестно, но не смогли оспорить итоги в суде. Шестого января обе палаты конгресса рассмотрят результаты голосования выборщиков и только тогда объявят об окончательной победе Байдена.

Макрон против исламистов, мусульмане — против Макрона

Никаких справок о девственности, никакого домашнего обучения, всех приглашенных имамов — под контроль, все религиозные общины — на проверку. На такие меры готово французское правительство, чтобы создать в стране так называемый просвещенный ислам. Президент Эммануэль Макрон настроен как никогда решительно. При этом Франция — самая мусульманская страна Европы: там почти шесть миллионов последователей ислама.

Началось все с убийства в октябре школьного учителя Самюэля Пати. Его обезглавил выходец из Чечни — за демонстрацию на уроке карикатуры журнала Charlie Hebdo. Общественность возмутилась: Франция — светская страна и принципы свободы слова в ней фундаментальны. Мэр Ниццы, где затем выходец из Туниса убил троих людей, заявил о необходимости искоренить "исламский фашизм", а Макрон заговорил об "исламском сепаратизме". По мусульманским странам прокатилась волна возмущения, французским товарам объявили бойкот. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона, Париж в ответ отозвал своего посла в Турции.

Три сезона протестов в Белоруссии

Конец лета, осень и даже зима в Белоруссии сопровождались протестами и стычками митингующих с силовиками. Акции гражданского неповиновения начались после заключительного дня президентских выборов, 9 августа, когда, получив 80 процентов голосов, переизбрался Александр Лукашенко.

Протестующих поддержали Евросоюз и США, против официального Минска ввели ограничения. В ноябре Евросоюз наложил персональные санкции на Лукашенко и еще нескольких лиц из его окружения. Бывшая соперница белорусского президента Светлана Тихановская вскоре после начала протестов уехала за рубеж. Оттуда она призывала к национальной стачке (безрезультатно — все заводы продолжили работу) и введению рестрикций против "бизнесов, связанных с Лукашенко и приближенных к нему олигархов". Осенью Лукашенко анонсировал конституционную реформу, которая должна перераспределить полномочия между органами власти. Однако ее суть до сих пор не ясна.

Российский мир в Карабахе

В конце сентября в Карабахе после почти 26-летнего перерыва возобновились боевые действия. Ответственность за начало войны Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) возложили друг на друга. Азербайджанская армия, продвигаясь на территорию НКР, взяла под контроль Гадрут, Физули и Зангелан. Действия Баку поддержала Турция, настаивая на военном решении спора. Москву беспокоила интернационализация конфликта и вовлечение боевиков с Ближнего Востока. С обеих сторон погибли тысячи людей.

Вооруженные силы Азербайджана взяли Шуши, и для формирований Карабаха сложилась критическая ситуация. Девятого ноября Ереван, Баку и Москва подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Согласно документу, Баку получил ряд территорий, входивших в состав Азербайджанской ССР. В Карабах вступили российские миротворцы: они помогают беженцам возвращаться домой, содействуют обмену пленными и телами погибших.

У китайцев вопросы к небу

На шаг ближе к лидерству в космосе в этом году стал Китай. На Луну прибыл уже третий зонд "Чанъэ–5" — опустился к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь, чтобы собрать образцы грунта. Название аппарата символично: Чанъэ — богиня Луны в китайской мифологии. Космическая миссия КНР должна пролить свет на геологическую историю спутника. И несмотря на то, что Китай — третья страна после США и СССР, покорившая Луну, это первая подобная миссия в истории человечества, что признал и администратор НАСА Джеймс Брайденстайн.

Однако это не единственный космический прорыв Пекина. Летом исследовательский зонд "Тяньвэнь-1", что переводится как "вопросы к небу", отправился на Марс. Всего за год Китай провел 34 запуска объектов на орбиту — больше, чем любая другая страна.

Долгий развод по-английски

Евросоюз к концу года официально должен лишиться Британии. Формально страна покинула блок 31 января, в последующие одиннадцать месяцев стороны договаривались об условиях "развода". Процесс едва не сорвался: спорили и о стандартах, и о доступе к рынкам, и о важнейшем для британцев вопросе вылова рыбы. В последние дни перед Рождеством работу вели круглосуточно — и в итоге пришли к консенсусу. Анонсированную торговую сделку между Лондоном и Брюсселем еще предстоит ратифицировать парламентариям с обеих сторон, но, скорее всего, новых преград не возникнет. Выход без соглашения остался страшилкой, которой британцев пугали несколько лет. А реальность оказалась куда добрее.