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Турция ввела дополнительные ограничения для туристов из-за COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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Каждая провинция страны определяет список всех городских территорий, которые попадают под запрет.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Иностранным туристам в новогоднюю ночь запрещено посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, МВД Турции разослало такое сообщение во все провинции страны.

"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду", - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов.

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