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Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (929)
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По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. В 15 департаментах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, расширили комендантский час, сообщает РИА Новости, со ссылкой на официального представителя правительства Габриэля Атталя.

© Видео Sputnik/RUPTLY
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Со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. Среди департаментов, которых касается эта мера, — Приморские Альпы, Мерт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

"Это сложное решение <...> Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", — сказал Атталь в интервью телеканалу TF1.

При этом он исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.

С 30 октября из-за второй волны коронавируса во Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20:00 до 6:00.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (929)

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