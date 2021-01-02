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"Неприятная правда": футуролог спрогнозировал новые пандемии

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (933)
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По данным ВОЗ на 2 января, в мире выявлено уже почти 82 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, но будут новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi). Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению футуролога, после коронавируса останется "неприятная правда" - плохое общее состояние здоровья людей и нежелание ничего менять в своем образе жизни.

"Коронавирус на самом деле не та проблема. Если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу", - сказал РИА Новости Кавагути, основатель и глава компании Morinoske Company.

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Он отметил, что чемпионат ФИФА проводится каждые четыре года и длится один месяц, а пандемия COVID, продолжающаяся 10 месяцев, имеет такой же резонанс. "Это как будто каждый день финал чемпионата мира - ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что когда чемпионат заканчивается, олимпиада заканчивается и о нем никто больше не говорит. Это уже история", - сказал Кавагути.

Футуролог отметил, что "в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже". "Ну мы так устроены… Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", - пояснил Кавагути.

"Неприятная правда", по его словам, состоит в том, что здравоохранение оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес.

"И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда - вы слишком толстые", - подчеркнул Кавагути.

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"А поскольку люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят. Это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос - это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда", - считает футуролог.

"Политика волнует только то, что он может получить. Ему нужен противник, чтобы его опережать. Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации)", - отметил он. Однако, как убежден Кавагути, серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (933)

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