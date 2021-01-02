Жительница Абхазии стала вице-чемпионом мира по маникюру

Мировой чемпионат проводится Всемирной организацией парикмахеров (ОМС) – крупнейшей ассоциацией работников сферы красоты. В 2020 году в мировом первенстве приняли участие две тысячи конкурсантов со всего мира.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Визажист и мастер по маникюру из Абхазии Мадина Барагунова взяла серебро на чемпионате мира по маникюру в номинации "Фантазийный образ". Об этом сообщила Sputnik сама победительница.

"Участие и выигрыш в этом конкурсе мне дали просто неописуемый статус, который не купишь ни за какие деньги, – статус чемпиона мира. Также я становлюсь официальным судьей, могу судить чемпионаты, и сама быть тренером, то есть тренировать и свою команду и представлять ее на чемпионатах. Люди годами идут к этому, и возможно, не приходят", - сказала Барагунова.

Чемпионат должен был пройти в Париже, но из-за пандемии его трансляция проходила онлайн из Нью-Йорка. В номинации "Фантазийный образ" Мадина Барагунова представила современный образ Мадам де Помпадур.

© Foto / Мадина Барагунова Работа Мадины Барагуновой

"Восемь месяцев в режиме оффлайн я готовила эту работу и представила фантазийный образ в современном стиле а-ля сладкая фантазия, образ Мадам де Помпадур. Я готовила выставить модель, шила костюм в Москве, над головным убором работал другой мастер, макияж и ногти я делала сама", - рассказала она.

Мадина поделилась, что довольна своей работой и считает ее лучшей в своей номинации. В следующий раз она надеется поехать на этот же чемпионат, который будет проходить в Японии в сентябре 2021 года.

В сфере красоты Мадина Барагунова работает уже 10 лет, в Абхазии у нее есть свой учебный центр. Мадина участвовала во многих конкурсах, она чемпион Европы и абсолютный чемпион России.

Мировой чемпионат проводится Всемирной организацией парикмахеров (Organization Mondiale Coiffure - OMC) - крупнейшей ассоциацией работников сферы красоты, которая существует с 1946 года. Ее членами являются более одного миллиона представителей из 50 стран. В 2020 году в мировом первенстве участие приняло более двух тысяч конкурсантов со всего мира.