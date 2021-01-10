В Киргизии начались досрочные выборы президента страны

В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Избирательные участки открылись в Киргизии для выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"По республике открылись 2420 избирательных участков", - заявил представитель пресс-службы ЦИК Киргизии.

Ожидается, что явка на выборах будет высокой. На выборы аккредитовано более 330 международных наблюдателей.

Как ранее сообщали в ЦИК, на всех участках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры для недопущения заражения людей коронавирусом COVID-19. Более пяти тысяч медиков дежурят на участках. Все пришедшие голосовать будут обеспечены медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов будет проводиться санобработка помещения. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.

В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике.

Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.

В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо будет выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит будет признан состоявшимся в том случае, если в референдуме примут участие свыше 30% избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".