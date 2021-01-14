09:13 14 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.53
  • EUR89.78
Поиск
Прензидент США Дональд Трамп

Трампу вынесли второй импичмент впервые в истории президентства США

© AP Photo / Evan Vucci
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0

За отстранение Трампа от президентства проголосовали 232 конгрессмена, против – 197.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Палата представителей конгресса США большинством голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа, десять его однопартийцев поддержали это требование, сообщает РИА Новости.

Сам глава государства выступил после этого с обращением, в котором вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не упомянул об импичменте.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Стрингер
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву

За отстранение Трампа от президентства проголосовали 232 конгрессмена, против – 197. Таким образом он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды.

Президенту вменяется подстрекательство к мятежу. В резолюции палаты представителей говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Практики вынесения импичмент задним числом в истории конгресса еще не встречалось.

В первый раз импичмент президенту США Трампу был вынесен в декабре 2019 года.

Слушания в палате представителей продолжались всю среду. Спикер палаты Нэнси Пелоси на слушаниях заявила, что Трамп опасен и должен уйти.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она.

6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
Власти хотят, чтобы люди боялись: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Линдерман
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться