Трампу вынесли второй импичмент впервые в истории президентства США

За отстранение Трампа от президентства проголосовали 232 конгрессмена, против – 197.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Палата представителей конгресса США большинством голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа, десять его однопартийцев поддержали это требование, сообщает РИА Новости.

Сам глава государства выступил после этого с обращением, в котором вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не упомянул об импичменте.

За отстранение Трампа от президентства проголосовали 232 конгрессмена, против – 197. Таким образом он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды.

Президенту вменяется подстрекательство к мятежу. В резолюции палаты представителей говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Практики вынесения импичмент задним числом в истории конгресса еще не встречалось.

В первый раз импичмент президенту США Трампу был вынесен в декабре 2019 года.

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Слушания в палате представителей продолжались всю среду. Спикер палаты Нэнси Пелоси на слушаниях заявила, что Трамп опасен и должен уйти.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим", - сказала она.

6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.