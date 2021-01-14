Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, произведенная в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в социальной сети Twitter был ограничен, причины изучаются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Об этом передает РИА Новости.

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", - сообщил фонд.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.