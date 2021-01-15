"Настоящая травля": журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Настоящую травлю начали в отношении работников российских СМИ в Латвии, рассказала в интервью RT латвийский журналист Алла Березовская.

У Березовской дома проводили обыски, так же как и у ряда других русскоязычных журналистов в Латвии, в частности, публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана и бывшего редактора Baltnews.lv Андрея Яковлева.

"Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций (Евросоюза – ред.), но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным. Я занимаю решительную позицию в отстаивании русского образования в Латвии и в вопросах негражданства, в частности, по героизации нацизма, много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас объявят причастным к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала", - сказала Березовская в интервью RT.

По ее мнению, эти действия направлены на то, чтобы "сказать миру, подать сигнал, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, это не журналисты, это пропагандисты".

"И, значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", - считает Березовская.

Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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