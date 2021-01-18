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Россия начинает массовую вакцинацию от коронавируса

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (960)
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Sputnik Абхазия
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Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции начинается в понедельник, сообщает РИА Новости.

© Видео Ruptly/Sputnik
В России начнется массовая вакцинация от COVID-19

В декабре прошлого года в России стартовала масштабная вакцинация - определенные категории граждан получили возможность сделать прививку. Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).

Президент России Владимир Путин в среду на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая вакцинация. Она отметила, что в России на сегодня официально зарегистрированы две вакцины.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

© Foto / Правительство Буэнос-Айреса
Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в марте

Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее пояснял, что привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг сообщил, что в гражданский оборот выпущено уже более 1,6 миллиона доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок препарата в регионы вырастет, до конца января ожидается поставка еще двух миллионов доз "Спутника V".

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (960)

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