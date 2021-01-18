Задействуем международные механизмы: Лавров прокомментировал дело латвийских журналистов

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел России предпринимает серьезные шаги и использует международные механизмы для разбирательства в деле латвийских журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, которым были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник 18 января.

"Мы уже делали представление в ООН, ОБСЕ и в Совет Европы и продолжим работу. Когда такие вещи случаются, и у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы средств массовой информации, то механизмы, которые существуют в правозащитных форматах ООН, они, конечно, не могут оправдать то, что делается, но они пишут письма. Но мы хотим задействовать механизмы, которые существуют в конвенциях и требуют от страны исправить подобное нарушение. Механизмы, которые должны не "слезать" с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено", - сказал он.

По мнению министра иностранных дел России, когда речь идет о русскоязычных СМИ, многосторонние международные структуры "менее настроенные биться за правду". Лавров отметил, что в случае с Латвией проявлять неуважение к собственным соотечественникам, означает "иметь специфическую политическую ориентацию".

Сергей Лавров подчеркнул, что параллельно с работой с международными организациями, МИД России намерен подключать к разбирательству дела неправительственные организации, которые имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Эта ситуация не подлежит двойному толкованию, она настолько очевидна, что, не думаю, что суд может долго рассматривать, прежде чем вынести вердикт. Кроме того, мы работаем с юристами-международниками и используем Фонд защиты прав соотечественников, который будет готов помогать журналистам. Подтверждаю нашу поддержку Sputnik, не просто, потому что это российское средство массовой информации, а потому что граждане любой страны имеют право на альтернативные источники информации", - добавил он.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Агрессивные действия: МИД России высказался о притеснениях журналистов в Прибалтике

Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.