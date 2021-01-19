Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии

Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

"Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Сама их перечеркнула", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Спикер Госдумы отметил, что по сути "действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права - свободы слова".

Володин подчеркнул, что Трампу заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети не по решению суда.

Кроме того, председатель Госдумы сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.

"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - сказал он.

Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.