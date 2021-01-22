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НАТО вновь призвала Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии

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Sputnik Абхазия
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Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после событий августа 2008 года, когда Грузия предприняла попытку силой вернуть бывшие автономии.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. НАТО продолжает призывать Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед переговорами в пятницу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазия и Южная Осетия", - сказал он.

Столтенберг добавил, что также призывает Россию "соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право".

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также участвует в заседании совместной комиссии НАТО-Грузия.

© CC BY 2.0 / Master Sgt. Eric Miller / The National Guard
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Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Руководители России неоднократно заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) накануне признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии.


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