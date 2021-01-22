В субботу 23 января ожидается, что в России пройдут несанкционированные акции протеста.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в Москве 23 января, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также обратился к организаторам и тем, кто планирует участие в несанкционированной акции, и призвал воздержаться от участия в ней.

"Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

МВД России сообщило, что проведет доследственную проверку в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.

"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.