Telegram позволил переносить переписки из других мессенджеров

В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Пользователи Telegram теперь могут перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе из WhatsApp. Об этом сообщили разработчики.

Помимо этого, создатели чатов в мессенджере могут без следа удалить всех участников созданной ими группы.

Для пользователей также появилась возможность стереть секретные чаты из списка чатов и почистить историю звонков. Раньше приложение предусматривало возможность удалить у собеседника только сообщения.

Обновились возможности голосовых чатов. Теперь некоторых участников можно сделать "погромче" или "потише" - заработала функция настройки громкости для отдельных участников.

Активные голосовые чаты в группах пользователей будут отображать вверху вкладки со звонками.

Среди нововведений оказалось и улучшение поддержки VoiceOver.

Разработчики позаботились и об информационной безопасности пользователей. Теперь можно пожаловаться на каналы или группы, которые выдают себя за официальные представительства известных организации или знаменитостей. Для этого нужно открыть информацию о канале или группе, нажать "Еще" и "Пожаловаться".

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение этого обновления, так как оно вызвало резонанс у пользователей. На этом фоне число пользователей мессенджера Telegram резко подскочило.

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