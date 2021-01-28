Telegram позволил переносить переписки из других мессенджеров

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Пользователи Telegram теперь могут перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе из WhatsApp. Об этом сообщили разработчики.
Помимо этого, создатели чатов в мессенджере могут без следа удалить всех участников созданной ими группы.
Для пользователей также появилась возможность стереть секретные чаты из списка чатов и почистить историю звонков. Раньше приложение предусматривало возможность удалить у собеседника только сообщения.
Обновились возможности голосовых чатов. Теперь некоторых участников можно сделать "погромче" или "потише" - заработала функция настройки громкости для отдельных участников.
Активные голосовые чаты в группах пользователей будут отображать вверху вкладки со звонками.
Среди нововведений оказалось и улучшение поддержки VoiceOver.
Разработчики позаботились и об информационной безопасности пользователей. Теперь можно пожаловаться на каналы или группы, которые выдают себя за официальные представительства известных организации или знаменитостей. Для этого нужно открыть информацию о канале или группе, нажать "Еще" и "Пожаловаться".
В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение этого обновления, так как оно вызвало резонанс у пользователей. На этом фоне число пользователей мессенджера Telegram резко подскочило.
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