Названо число россиян, привитых "Cпутником V"

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса "Спутником V" вне клинических испытаний вакцины, пишет РИА Новости со ссылкой на кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи, Дарью Егорову.

"В плане гуморального иммунного ответа она (эффективность - прим.) превышает 98% <...> и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", — рассказала эксперт на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, клеточный — за уничтожение его клетками организма.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат создали на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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