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Вакцинацию "Спутником V" начнут в ДНР

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Абхазия
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Первые несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции доставлены в Донецкую народную республику.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко.

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"Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на 10 прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 начинается прививочная кампания", — отметил Оприщенко.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. В своем последнем интервью Абхазскому телевидению глава госдарства также отметил, что по договоренности с Российской Федерацией будет запущен процесс вакцинации населения республики.    

Ранее, в сентябре 2020 года, Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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