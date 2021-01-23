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Турция начнет производство вакцины от COVID-19 "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Куденко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (969)
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Sputnik Абхазия
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Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по итогам тестирования составляет свыше 90%.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Турция начнет производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", об этом РИА Новости сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции и начал трансфер технологии производства вакцины.

Отмечается, что объем производства будет составлять миллион доз "Спутник V" в год.

"Обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — отметили в фонде.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. 

Ранее, в сентябре 2020 года, Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (969)

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