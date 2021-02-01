Россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг

Привиться от коронавирусной инфекции можно "Спутник V". В скором времени в России будет доступна вторая вакцина "ЭпиВакКорона".

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса запустили на портале госуслуг. Данная опция доступна для всех жителей регионов России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

"С 18 января услуга работала в тестовом режиме, но она, тем не менее, выполняла свою функцию, и регионы отлаживали механизм взаимодействия с системой здравоохранения на местах, с порталом Госуслуг", — рассказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с его замами.

По словам Чернышенко, теперь для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел.

"Данные пользователя предзаполнены в форме автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить, человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — отметил вице-премьер.

Он добавил, что если в выбранной медицинской организации, например, нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания.

Сейчас россиянам доступна вакцина "Спутник V", созданная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Это первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, Минздрав зарегистрировал его в конце лета. В скором времени также появится возможность привиться "ЭпиВакКороной" от Центра "Вектор" и другими вакцинами.

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