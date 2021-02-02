Крючков о данных по "Спутник V" в Lancet: большое достижение

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.

В мире Крючков о данных по "Спутник V" в Lancet: большое достижение

"Замечательно, что появилась статья по промежуточным результатам по исследованию третей фазы вакцины Спутник V. Я поздравляю коллег из института Гамалеи и других разработчиков, участвовавших в исследованиях, потому что это действительно большое достижение. Понятное дело, что сейчас интерес к вакцинам очень высок, и на самом деле любая подобная публикация по вакцинам, она всегда находит возможность быть опубликованной в самом престижном журнале, но тут надо сказать, что, конечно, "Спутник V" рассматривается как один из нескольких лидеров мировых среди вакцин от COVID-19, и поэтому это большое достижение, что наконец-то мы увидели не пресс-релизы, а видим публикацию в престижном научном журнале", - отметил Крючков в эфире радио Sputnik.

Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", которая выпускается под торговой маркой "Спутник V".

Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье.

Промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцины показал, что введение вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает 91,6-процентную эффективность против COVID-19. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо, что эквивалентно эффективности 91,6%.

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