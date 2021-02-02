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Крючков о данных по "Спутник V" в Lancet: большое достижение

В мире
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (989)
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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков прокомментировал сообщение о публикации в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.

В мире
Крючков о данных по "Спутник V" в Lancet: большое достижение

"Замечательно, что появилась статья по промежуточным результатам по исследованию третей фазы вакцины Спутник V. Я поздравляю коллег из института Гамалеи и других разработчиков, участвовавших в исследованиях, потому что это действительно большое достижение. Понятное дело, что сейчас интерес к вакцинам очень высок, и на самом деле любая подобная публикация по вакцинам, она всегда находит возможность быть опубликованной в самом престижном журнале, но тут надо сказать, что, конечно, "Спутник V" рассматривается как один из нескольких лидеров мировых среди вакцин от COVID-19, и поэтому это большое достижение, что наконец-то мы увидели не пресс-релизы, а видим публикацию в престижном научном журнале", - отметил Крючков в эфире радио Sputnik.      

Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", которая выпускается под торговой маркой "Спутник V".

Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье.

Промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцины показал, что введение вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает 91,6-процентную эффективность против COVID-19. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо, что эквивалентно эффективности 91,6%.

Подробнее об этом читайте здесь:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (989)

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