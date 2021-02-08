Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Браузер перестанет работать даже на компьютерах с процессором Celeron M, которые можно обновить до Windows 10.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Браузер Google Chrome обновится до версии 89 и перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщает в документе о политике команда разработчиков Chromium.

Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется компьютеров до 2005 года выпуска.

Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Последствия обновления коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

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